Tiroteio deixa quatro pessoas feridas em frente a conveniência em Ribas

Pelo menos quatro pessoas foram feridas a tiros na noite deste domingo (14) em frente a uma conveniênica, no bairro Boa Vista, em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande. Dois suspeitos em uma motocicleta passaram atirando contra as pessoas e fugiram na sequência.

Informações divulgadas pelo site Notícias do Cerrado apontam que os suspeitos teriam um desafeto que estava na frente do estabelecimento no momento do ataque. Foram efetuados vários disparos e as marcas dos tiros ficaram evidente na parede do comércio.

Os feridos foram duas mulheres, de 26 e 41 anos, e dois homens, de 24 e 25 anos. Duas dessas quatro pessoas são da mesma família.

A Polícia Militar esteve no local e acompanhou a ocorrência, assim como a chegada das vítimas até o Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues.

Ainda conforme o site, três dessas quatro vítimas foram transferidas para Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também