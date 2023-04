Traficante quebra dedo e dentes em acidente ao fugir da polícia em Amambai

Traficante, de 24 anos, quebrou um dedo e vários dentes em um acidente na rodovia MS-289, no trecho que liga Coronel Sapucaia e Amambai, após fugir de uma abordagem policial.

O carro em que ele estava, na companhia de outro indivíduo, de 27 anos, caiu em uma caixa de contenção nas margens da rodovia na madrugada desta quarta-feira (19).

Segundo o site A Gazeta News, o carro foi perseguido por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e estava carregado com drogas.

O rapaz, mais velho, não sofreu ferimentos graves, mas relatou que bateu a cabeça com o impacto. Ele acabou preso em flagrante, enquanto o mais jovem, foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde e ficará sob escolta.

O traficante ainda relatava de dores na coluna cervical.

