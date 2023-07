Traficante reage à abordagem, troca tiros com a PM e morre em Ribas

O traficante Edson Lino da Silva, de 41 anos, vulgo Baiano morreu no final da noite desta segunda-feira (10) ao entrar em confronto com a Polícia Militar em Ribas do Rio Pardo - a 97 quilômetros de Campo Grande. Ele tentou se esconder em uma mata numa área próxima à região da Estrada Itapeva ao fugir de uma abordagem.

Segundo informações apuradas pela reportagem, uma equipe da Polícia Militar recebeu a denúncia de uma pessoa que indicou que bairro São Sebastião, havia uma pessoa traficando numa espécie de boca de fumo da região.

A equipe encontrou vários barracos e na tentativa de realizar uma abordagem ao possível suspeito, um teria fugido em direção a mata existente próxima ao local. Enquanto era perseguido por dois militares, demais policiais ficaram no local e ao entrar nos barracos, foram recebidos a tiros.

Na troca de tiros, Edson que era apontado como responsável pela venda de drogas, foi atingido. Ele chegou a ser socorrido pela equipe de policiais, mas morreu assim que deu entrada em um hospital de Ribas do Rio Pardo.

Conforme apuração do JD1 Notícias, a ficha do traficante era extensa, com passagens por furto, roubo, tráfico de drogas, violência doméstica, lesão corporal e outros crimes.

Durante a continuidade dos trabalhos, os policiais encontraram uma pistola de calibre 32, além de cinco munições e várias trouxinhas de entorpecentes, com algumas cédulas em dinheiro.

