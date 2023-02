Traficante tenta fugir, troca tiros com a Polícia Civil e morre em MS

O traficante Kawan Adrian de Souza, de 19 anos, morreu durante um confronto com a Polícia Civil na manhã desta terça-feira (7) na cidade de Santa Rita do Pardo, a 242 quilômetros de Campo Grande. A troca de tiros aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o criminoso pertencia a uma facção criminosa e tinha passagens policiais por roubo, dano, ameaça e tinha envolvimento com tráfico de drogas.

O mandado a ser cumprido se referia a um processo de ameaça de morte feito por Kawan contra um servidor público estadual. Porém, quando o jovem notou a chegada dos policiais, decidiu fugir pulando o muro da residência onde morava, na Joaquim Cecílio de Lima.

No entanto, fugindo de uma equipe, o traficante se deparou com outra equipe fazendo contenção do perímetro e sem saída, decidiu apontar a arma para os policiais, que agiram rapidamente disparando contra o indivíduo e o atingindo. Kawan portava uma pistola 380.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a unidade de saúde, mas veio a óbito. Ainda no cumprimento do mandado, foram encontrados pinos contendo pasta base, bem como um celular que o autor quebrou quando avistou o grupo policial.

A ação policial foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo-MS, com apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também