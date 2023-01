Trecho da MS-320 danificado pela chuva passa por obras

A rodovia estadual MS-320 passa por serviços de reparo e manutenção nesta quinta-feira (26) após o trecho em Paraíso das Águas ser danificado nesta semana devido às fortes chuvas que atingiram várias regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), as obras, que ocorrem próximas do Km 98 da rodovia, já estão em execução desde o dia 24 de janeiro.

Atualmente a 3ª Residência Regional de Três Lagoas está empenhada no trabalho, já tendo retirado todo o sedimento carregado pela enxurrada da pista, que teve a sinalização reforçada após as chuvas.

Além disso, uma escavadeira também trabalha no local para refazer as bacias de contenção do trecho afetado da rodovia, que, segundo a Seilog e a Agesul, são essenciais para o local, já que são utilizadas para diminuir a velocidade da água, evitando estragos ao asfalto.

