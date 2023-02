Três dias após ser atropelado, homem morre em hospital de Dourados

José de Jesus Costa, de 51 anos, morreu no final da tarde desta sexta-feira (17), três dias após ser atropelado na cidade de Dourados. Desde então, ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos no Hospital da Vida.

Segundo o site Dourados News, o registro da ocorrência foi feito pelo sobrinho, de 29 anos, que contou que seu tio havia se mudado recentemente para a cidade, morando no bairro Jardim Maringá.

Porém, no dia 14 de fevereiro, José saiu de casa para ir ao banco sacar dinheiro. Como demorou a retornar, familiares decidiram fazer uma busca na região e após algum tempo, foram até a unidade de saúde, quando descobriram que ele havia sido atropelado.

Conforme o site, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu o homem e após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada para o hospital em estado gravíssimo.

A morte, segundo o boletim de ocorrência, aconteceu por volta das 15h50.

A família também não soube explicar o local e como aconteceu o atropelamento. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) de Dourados.

