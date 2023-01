Três pessoas ficam gravemente feridas após carro acertar poste em Nova Andradina

Pelo menos três jovens, que não tiveram as identificações reveladas, foram socorridas em estado grave durante a madrugada deste sábado (28) na cidade de Nova Andradina. Elas estavam em veículo de passeio que acabou colidindo com um poste de iluminação pública.

Segundo informações do site Jornal da Nova, as jovens estavam em um Chevrolet Corsa e por motivos ainda desconhecidos, a motorista perdeu o controle da direção nas ruas Antônio Joaquim de Moura Andrade e Elizabeth Robiano, acertando o poste.

A frente do veículo ficou completamente destruída e equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fizeram o atendimento as vítimas, que apresentavam quadro de saúde grave.

As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital Regional de Nova Andradina, onde ficaram internadas para maiores exames médicos.

Ainda conforme o site, enquanto as vítimas eram resgatadas, uma das passageiras apresentava forte cheiro de bebida alcoólica.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

