Trio paraguaio sem carteira de habilitaÃ§Ã£o usa ruas de Ponta PorÃ£ para 'racha'

Bruno Lourenzo Valenzuela Moriningo, de 24 anos, Ariel Fernando Ferreira Alvarenga, de 23 anos, e Daniel Coronel Rolon, de 23 anos, foram presos em flagrante por usarem as ruas de Ponta Porã para promoveram racha na noite desta terça-feira (21). Todos eles são de cidadania paraguaia e não possuíam carteira de habilitação.

Eles foram detidos pela Polícia Militar e entregues na Delegacia de Polícia Civil, sendo autuados pelos crimes de dirigir sem habilitação e direção perigosa.

Segundo o site Ligado na Notícia, o racha começou na avenida Brasil, região central de Ponta Porã, que faz fronteira com o Paraguai. Enquanto realizavam outras manobras consideradas perigosas, o trio avistou uma viatura da Polícia Militar, que acionou apoio para encerrar a baderna.

O trio fugiu e a perseguição prosseguiu por ao menos oito quadras, quando todos eles foram alcançados pelas viaturas já nas proximidades da Delegacia de Polícia Federal.

Pedindo habilitação e documentos pessoais, os militares notaram que o trio era de cidadania paraguaia e nenhum deles tinha carteira de habilitação.

