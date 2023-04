Unidade de saúde de Bonito é incendiada e móveis ficam destruídos

A UBS (Unidade Básica de Saúde) de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande, foi incendiada durante a tarde desta terça-feira (11) e teve algumas mesas e cadeiras destruídas pelo fogo, provocado por um homem, não identificado, e ainda não localizado pelas autoridades.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Bonito, foram pelo menos duas mesas e cinco cadeiras atingidas pelas chamas. O incêndio ficou concentrado na parte exterior do prédio e foi rapidamente controlado.

"As imagens das câmeras de segurança já foram entregues na Delegacia de Polícia de Bonito e todas forças policiais do município, sendo Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal, estão empenhadas em identificar e responsabilizar o autor do crime", diz trecho da nota.

A prefeitura ainda afirmou que o fogo não atingiu nenhum outro cômodo e nem colocou em risco a segurança dos servidores e pacientes.

