Vereador de Ponta PorÃ£ tem mandato suspenso por 180 dias em aÃ§Ã£o da PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a 'Operação Bárbaros' que mirou alguns crimes envolvendo o vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Rafael Modesto (PSDB), que resultou na suspensão do mandato de 180 dias do parlamentar.

De acordo com a PF, a intenção da operação é reprimir crimes de invasão de terras da União, corrupção, advocacia administrativa, tráfico de influência, falsidade documental e estelionato envolvendo o vereador Rafael Modesto (PSDB).

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na Casa de Leis e em residências de alvos da operação.

As investigações tiveram início logo após fiscalização promovida pela Superintendência do Patrimônio da União de MS, vinculada ao Ministério da Economia, na qual foram constatadas ocupações irregulares em imóveis de propriedade da União localizadas no município de Ponta Porã-MS.

A Operação Bárbaros contou com quarenta Policiais Federais, das delegacias de Ponta Porã, Dourados e Campo Grande, além da participação de integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.

