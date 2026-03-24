Via apadrinhamento, abrigo infantil em Costa Rica ganha videogame e TV

Atendendo a um pedido especial das crianças e adolescentes acolhidos na Casa Lar Santa Terezinha, foi feita, na semana passada, a entrega de um videogame PlayStation 5 e uma televisão de 43”, por meio do apadrinhamento na modalidade material.

Conforme divulgado pelo TJMS, o Projeto Padrinho de Costa Rica promove qualidade de vida e inclusão social, mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos na vida de crianças e adolescentes em situação de acolhimento.

Segundo a coordenadora do Projeto Padrinho da comarca, Vanessa F. Tabuas Brito, e a assistente social Célia Regina Benetti, a ação representa mais do que a entrega de bens materiais: trata-se de um gesto de cuidado, atenção e valorização dos acolhidos, proporcionando momentos de lazer, convivência e fortalecimento de vínculos.

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