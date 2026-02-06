Menu
Interior

VÍDEO: Comércio de Bonito fica destruído após ser consumido por incêndio

Ainda não há informações sobre o que teria provocado as chamas

06 fevereiro 2026 - 12h11Luiz Vinicius
Chamas foram contidas pelo Corpo de BombeirosChamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros   (B1 Notícias)

Incêndio destruiu um comércio, mais especificamente um brechó, na manhã desta sexta-feira, dia 6, na rua Monte Castelo, em Bonito - a 297 quilômetros de Campo Grande.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado as chamas, mas a estrutura e todo o imóvel ficou destruído em razão das chamas que começaram por volta das 6h10.

Populares que notaram a situação acionaram o Corpo de Bombeiros, que combateu as chamas, mas a instalação já havia sido totalmente comprometida.

Ainda conforme as informações, antigamente, o espaço funcionava como um bar.

 

