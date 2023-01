Visto em baile, morador de Fátima do Sul sofreu acidente e está internado em MS

Saiba Mais Interior Morador de Fátima do Sul desaparece após ir para baile em MS

Dado como desaparecido desde o último domingo (22), Gilberto Aparecido da Silva, o 'Cowboy' foi encontrado na manhã desta terça-feira (24) e ele havia se envolvido em um acidente de trânsito em uma rodovia de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

O homem estava em seu veículo Chevrolet Corsa quando houve um acidente com uma carreta.

Cowboy foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados, pois sofreu amputação em um dos braços devido à colisão entre os veículos.

Segundo o site MS News, Gilberto está se recuperando bem.

Relembre - Cowboy é morador de Fátima do Sul e seguiu para Dourados, quando teria ido para o tradicional baile no Clube Ubiratan.

Posteriormente ele foi a outro baile do 'Tio Jair', onde câmeras de segurança o flagraram andando tranquilamente pelas ruas.

Ainda conforme o site, familiares e amigos tentaram diversas vezes ligar para o celular do homem, mas as chamadas continuam caindo na caixa postal.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Interior Morador de Fátima do Sul desaparece após ir para baile em MS

Deixe seu Comentário

Leia Também