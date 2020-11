Adolescente de 12 anos morre afogada no Rio Paraguai

Na tarde desta terça-feira (17), uma menina de 12 anos morreu afogada nas águas do Rio Paraguai, na cidade de Santo Antônio, que fica a 474 km de Ponta Porã. A menina estava com um irmão de 11 anos e alguns primos, todos menores.

O acidente ocorreu por voltas 15 horas desta terça (17), vizinhos pularam dentro da água e conseguiram retirar a menina, que já estava sem vida. A jovem morava com a mãe que é cega. Seu pai é um pescador da região.

A polícia esteve no local para levantar e informações sobre o caso, segundo o site ABC Color. Onde aconteceu o acidente não é recomendável para banho. O local tem correnteza forte e com as chuvas que cairam na região, o nível do rio tinha subido.

