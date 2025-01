Amigo de Liam Payne processa pai do cantor por difamação

Geoff Payne, pai do ex-integrante do One Direction, Liam Payne, que morreu em 16 de outubro de 2024, após cair da sacada de um hotel em Bueno Aires, foi mencionado em um caso de difamação apresentado na Flórida, nos Estados Unidos, por Roger Nores, amigo próximo do cantor.

O processo surge em meio às investigações sobre a morte trágica de Liam. De acordo com promotores argentinos, o cantor, que tinha 31 anos, sofreu "trauma múltiplo" e "hemorragia interna e externa". Cinco pessoas foram acusadas de envolvimento na morte, incluindo Nores, que enfrenta acusações de homicídio culposo.

As autoridades afirmam que Nores "abandonou" o cantor e não cumpriu um suposto "dever de cuidado".

No processo, Nores acusa Geoff de fazer declarações "falsas" e "sem base em conhecimento pessoal" às autoridades argentinas.

Ele alega que Geoff teria deturpado a natureza de sua relação com Liam, afirmando que Nores e a namorada do cantor, Kate Cassidy, seriam responsáveis por cuidar do cantor devido a seus "vícios".

Nores, porém, contesta essa narrativa, destacando que sua relação com Liam era de "amizade próxima", mas que ele "nunca teve um dever legal de cuidado". O processo argumenta que o cantor era "um adulto independente e responsável por suas próprias decisões".

As declarações de Geoff, amplamente divulgadas pela mídia, são descritas como tendo causado um "impacto negativo massivo" na reputação de Nores, resultando em "danos extensos".

Nores também afirmou que qualquer ganho financeiro obtido com o processo será destinado ao filho de Liam, Bear, fruto de seu relacionamento com Cheryl, ex-integrante do grupo Girls Aloud.

A cantora Cheryl esteve presente no funeral de Liam em novembro de 2024, junto com os ex-colegas de banda Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik.

O inquérito britânico sobre a morte de Liam foi adiado para uma revisão pré-inquérito marcada para 6 de novembro. Enquanto isso, o caso de difamação e as investigações sobre as circunstâncias do falecimento seguem em andamento.

