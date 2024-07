Após bater 48°C, Las Vegas chega a cinco dias consecutivos de temperaturas extremas

Com a presença de uma massa de ar quente que devem afetar os Estados. Unidos (EUA) durante o fim de semana, a cidade de Las Vegas viveu nessa quarta-feira (10) o quinto dia consecutivo de temperaturas escaldantes, com 46,1°C.



A temperatura chegou a esse nível pouco depois das 13h no Aeroporto Internacional Harry Reid, o que superou o recorde anterior de quatro dias consecutivos, estabelecido em julho de 2005. Esse valor ou aumentar ou até duplicar no fim de semana.



A cidade estabeleceu 16 temperaturas máximas desde 1° de junho, bem antes do início oficial da época de verão. "E ainda nem chegamos ao meio de julho", disse o meteorologista Morgan Stessman, nessa quarta-feira.



Mesmos pelos padrões do deserto, os meteorologistas classificaram as temperaturas como "a onda de calor mais extrema" desde que o Serviço Nacional de Meteorologia começou a fazer registos, em 1937.



Isso inclui a máxima histórica de 48,4°C na segunda-feira, que superou o recorde anterior de 47.2 °C. Técnicos do setor da saúde também avisaram que está perigosamente quente. Só este ano já foram notificadas pelo menos nove mortes relacionadas com o calor no condado de Clark, na área de Las Vegas, segundo o gabinete do médico legista. Mas os números devem ser superiores.



"Mesmo pessoas com uma idade média, que são aparentemente saudáveis, podem sofrer com o calor, quando ele é tão forte que não deixa o corpo arrefecer", disse Alexis Brignola, epidemiologista no distrito de Saúde do sul de Nevada.



Para os desabrigados e outras pessoas sem acesso a ambientes seguros, os dirigentes locais estabeleceram pontos de arrefecimento de emergência em centros comunitários, ao longo de Nevada.





