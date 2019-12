Base Aérea Naval é fechada devido a ataque de atirador

Vitória Ribeiro, com informações R7

Durante tiroteio na Base Aérea Militar de Pensacola, na Flórida (EUA), duas pessoas morreram e várias ficaram feridas. Um dos mortos é o atirador, conforme autoridades. A base militar foi fechada devido ao tiroteio.

De acordo com a rede de TV CNN, há vários feridos, mas o número total não foi confirmado. Um hospital da região confirmou ter recebido cinco pessoas feridas no incidente. No Facebook, a direção da Base Aérea Naval de Pensacola alertou que "os dois portões da base estão fechados devido à presença de um atirador".

Testemunhas disseram à mídia local que ambulâncias foram despachadas e estão chegando a hospitais da região. O tiroteio ocorre dois dias depois de uma situação semelhante ocorrer na base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Um marinheiro atirou contra funcionários civis da base, deixando dois mortos. O atirador cometeu suicídio em seguida.

