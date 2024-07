Bebê de 4 meses morre após ser exposta ao calor de 49ºC

Uma bebê, de apenas 4 meses, morreu após ser exposta ao extremo calor de 49°C nos Estados Unidos. A criança passeava com a família em comemoração ao feriado de 4 de julho em um lago em Arizona, segundo as autoridades locais.

A menina, identificada como Tanna Rae Wroblewski, estava em um barco no lago com os pais e a irmã mais velha, quando de repente adoeceu e perdeu a consciência na noite da última sexta-feira (5). As informações são do jornal americano New York Post.

Os familiares, desesperados, tentaram reanimá-la, fazendo massagem cardíaca até a chegada do socorro. Com a chegada dos socorristas, a menina foi encaminhada às pressas, de helicóptero, para o Centro Médico Regional de Lake Havasu, mas não resistiu.

Pelas redes sociais, a mãe da menina lamentou a morte. “Estamos mais do que devastados, com o coração partido, não há palavras. Eu nunca vou entender porque você teve de nos deixar, você era simplesmente perfeita demais. Eu te amo infinitamente, e vou te procurar em todos os lugares, anjo”, escreveu.

Não foi divulgado a causa oficial da morte de Tanna, entretanto as autoridades suspeitam que tenha sido causada por uma doença relacionada ao calor.

Onda de calor

Diversas regiões dos Estados Unidos vêm enfrentando uma onda de calor intensa. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, cerca de 36 milhões de norte-americanos estão sob alerta de calor excessivo.

As temperaturas estão muito acima do normal. Uma cidade na Califórnia atingiu o máximo histórico de 48°C no sábado (6).

Com informações do Metrópoles

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também