Beyoncé leva testes de coronavírus para comunidades vulneráveis

Priscilla Porangaba, com informações do Exame

Para ajudar a lidar com a doença em grupos minorizados, a cantora Beyoncé, por meio da BeyGOOD e em parceria com a sua mãe, Tina Knowles-Lawson, criou a campanha #IDIDMYPART (“eu fiz minha parte”, em tradução literal), voltada para fazer testes em pretos e pardos em Houston, no Texas, EUA.

A BeyGOOD é uma iniciativa voltada para ajudar em casos de pobreza, educação, desemprego, desastres naturais e vulnerabilidade. Apesar de a cidade disponibilizar testes gratuitos às pessoas, alguns, para Knowles-Lawson, por serem minorias, “não estão sendo levados a sério ou não sabem da testagem gratuita”.

A campanha, que foi lançada no começo de maio, já forneceu 1.000 kits de testes para a covid-19, além de máscaras, luvas, vitaminas e utensílios domésticos.

Recentemente, a BeyGOOD, em conjunto com o presidente do Twitter, Jack Dorsey, doou 6 milhões de dólares para apoiar programas de saúde mental apesar da covid-19 em Houston, Nova York, Nova Orleans e Detroit.

Se tudo der certo, a campanha #IDIDMYPART não ficará somente no Texas e outros artistas devem aderir. O produtor Tyler Perry já se comprometeu em começar a levar testes para comunidades mais vulneráveis em Atlanta, a atriz Octavia Spencer a espalhar a iniciativa pelo estado do Mississipi e o ex-jogador de basquete Magic Johnson e sua esposa, Cookie, ficarão responsáveis pelos testes em Detroit.

Os Estados Unidos são o epicentro da doença, com 1.486.742 de infectados e 89.567 mortes, segundo o monitoramento em tempo real da universidade Johns Hopkins. O Texas tem 47.784 casos confirmados.

Os afroamericanos estão mais vulneráveis ao coronavírus, segundo pesquisas. Em Michigan, nos Estados Unidos, os negros constituem 40% do total de mortos pelo vírus, e representam apenas 14% da população total do estado.

