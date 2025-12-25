Bilhete premiado rende US$ 1,8 bilhão em aposta única na Powerball

Um único apostador da Powerball levou a bolada de US$ 1,8 bilhão (R$ 9,5 bilhões) no sorteio realizado na quarta-feira (24), um dos maiores prêmios de loteria já registrados. O bilhete vencedor foi vendido no estado americano do Arkansas.

O montante acumulou após o sorteio de segunda-feira (22) não ter ganhadores, com as vendas de última hora elevando o valor total para US$ 1,817 bilhão, segundo informações divulgadas pelo website oficial da Powerball. Isso torna esse segundo maior prêmio da história das loterias dos Estados Unidos e o maior da Powerball em 2025.

Os números sorteados 4, 25, 31, 52, 59 do Powerball 19 foram divulgados cerca de uma hora antes da meia-noite. As chances de acertar o prêmio principal são de impressionantes uma em 292,2 milhões.

Essa é a segunda vez que um ganhador do Arkansas conquista o prêmio principal da Powerball; a primeira foi em 2010.

Cada bilhete da Powerball custa US$ 2. O sortudo vencedor agora pode optar por receber o prêmio em pagamentos anuais ao longo de 29 anos, totalizando o valor anunciado, ou escolher um pagamento único à vista de aproximadamente US$ 834,9 milhões antes dos impostos.

Na rodada anterior, em 6 de setembro, o prêmio principal da Powerball foi dividido entre dois bilhetes.

"Este é realmente um prêmio extraordinário, que muda vidas", disse Matt Strawn, presidente do Grupo de Produtos da Powerball e CEO da Loteria de Iowa.

Ao longo da história, o prêmio principal já foi ganho uma vez na véspera de Natal em 2011 e quatro vezes no próprio dia de Natal. Na última rodada, realizada na segunda-feira (22), nove prêmios secundários de US$ 1 milhão também foram sorteados.

O maior prêmio da loteria americana até hoje foi um jackpot da Powerball de US$ 2,04 bilhões, conquistado na Califórnia em 2022.

