Menu
Menu Busca quinta, 25 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Internacional

Bilhete premiado rende US$ 1,8 bilhão em aposta única na Powerball

Sorteio da quarta-feira (24) teve ganhador no estado americano do Arkansas

25 dezembro 2025 - 18h11Sarah Chaves
Os números sorteados foram 4, 25, 31, 52, 59 Os números sorteados foram 4, 25, 31, 52, 59   (Associação de loteria multiestadual)

Um único apostador da Powerball levou a bolada de US$ 1,8 bilhão (R$ 9,5 bilhões) no sorteio realizado na quarta-feira (24), um dos maiores prêmios de loteria já registrados. O bilhete vencedor foi vendido no estado americano do Arkansas.

O montante acumulou após o sorteio de segunda-feira (22) não ter ganhadores, com as vendas de última hora elevando o valor total para US$ 1,817 bilhão, segundo informações divulgadas pelo website oficial da Powerball. Isso torna esse segundo maior prêmio da história das loterias dos Estados Unidos e o maior da Powerball em 2025.

Os números sorteados 4, 25, 31, 52, 59 do Powerball 19  foram divulgados cerca de uma hora antes da meia-noite. As chances de acertar o prêmio principal são de impressionantes uma em 292,2 milhões.

Essa é a segunda vez que um ganhador do Arkansas conquista o prêmio principal da Powerball; a primeira foi em 2010.

Cada bilhete da Powerball custa US$ 2. O sortudo vencedor agora pode optar por receber o prêmio em pagamentos anuais ao longo de 29 anos, totalizando o valor anunciado, ou escolher um pagamento único à vista de aproximadamente US$ 834,9 milhões antes dos impostos.

Na rodada anterior, em 6 de setembro, o prêmio principal da Powerball foi dividido entre dois bilhetes.

"Este é realmente um prêmio extraordinário, que muda vidas", disse Matt Strawn, presidente do Grupo de Produtos da Powerball e CEO da Loteria de Iowa.

Ao longo da história, o prêmio principal já foi ganho uma vez na véspera de Natal em 2011 e quatro vezes no próprio dia de Natal. Na última rodada, realizada na segunda-feira (22), nove prêmios secundários de US$ 1 milhão também foram sorteados.

O maior prêmio da loteria americana até hoje foi um jackpot da Powerball de US$ 2,04 bilhões, conquistado na Califórnia em 2022.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Papa Leão XIV acena para os fiéis após proferir a mensagem Urbi et Orbi da sacada principal da Basílica de São Pedro
Internacional
No primeiro Natal como papa, Leão XIV apela pela paz entre Rússia e Ucrânia
Presidente eleito, Nasry Asfura
Internacional
Empresário da construção civil, Nasry Asfura, vence eleição em Honduras
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/12/2025
Von der Leyen confia que maioria na UE apoiará acordo com Mercosul
Internacional
Von der Leyen confia que maioria na UE apoiará acordo com Mercosul
Presidente francês Emmanuel Macron
Internacional
Macron volta a dizer que França não apoiará acordo entre União Europeia e Mercosul
Filho de cineasta é preso suspeito de matar os pais em Los Angeles
Internacional
Filho de cineasta é preso suspeito de matar os pais em Los Angeles
Roteirista e esposa estavam com ferimentos de facadas pelo corpo
Internacional
Diretor Rob Reiner e sua mulher são encontrados mortos a facadas em Los Angeles
José Antonio Kast
Internacional
Kast vence as eleições no Chile
José Antonio Kast e Jeanette Jara
Internacional
Chile decide presidência em segundo turno marcado por vantagem da ultradireita
Um membro do Esquadrão de Choque da Polícia atende a ocorrência no local
Internacional
Tiroteio em celebração judaica deixa 12 mortos na Austrália

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Polícia
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II