Brasil quer estreitar parceria com Índia

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi e o presidente da República, Jair Bolsonaro conversaram, na tarde desta quarta-feira (13), sobre o interesse do Brasil em aprofundar a contribuição dos dois países em áreas como bicombustíveis, ciência e tecnologia.

O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, durante a visita de Modi para participar da 11ª Reunião de Cúpula do Brics.

A reunião foi fechada e durou cerca de 25 minutos, aonde os dois líderes falaram sobre aproveitar a visita de Modi para novos entendimentos comerciais entre Brasil e Índia.

De acordo com a assessoria do Planalto, Modi ressaltou o interesse da Índia em fortalecer a cooperação com o Brasil. O primeiro-ministro apontou ainda o interesse indiano nas áreas de processamento de alimentos e da agropecuária.

