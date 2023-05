Brasileira detida com drogas na Indonésia pode pegar 12 anos de prisão

O Ministério Público da Indonésia pediu que a brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, presa desde o dia 27 de janeiro deste ano, seja condenada a 12 anos de prisão. A informação foi confirmada pelo advogado da jovem, Davi Lira, ao g1.

A jovem saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, em direção ao aeroporto de Bali, na Indonésia, onde os policiais locais encontraram aproximadamente três quilos de cocaína na bagagem.

No total, ela levava cinco pacotes da droga em duas malas e quatro comprimidos de clonazepam, conhecido como Rivotril, em uma bolsa Louis Vuitton.

Após a decisão da pena de 12 anos, Lira se disse aliviado, “sabendo que a Manuela praticamente escapou tanto a prisão perpétua quanto a de pena de morte”, comentou.

Conforme a lei do país asiático, pessoas presas traficando droga para dentro da Indonésia podem ser condenadas à morte e prisão perpétua.

