Casal irá pagar R$ 285 mil para clonar cadela que morreu atropelada

Um casal da Inglaterra gastou mais de US$ 50 mil (cerca de R$ 285 mil) para clonar sua amada cadela, que morreu atropelada por um carro em junho. Bijoux, de 10 meses, era uma mestiça de husky siberiano e foi descrita pelos tutores Dominika Sojka e Ian Clague como amigável, feliz e inteligente.

Segundo entrevista da tutora para à BBC News, ela e o marido não estavam prontos para dizer adeus a Bijoux e, por isso, decidiram enviar o DNA da cadela para os Estados Unidos com o intuito de ser clonado. A prática é proibida no Reino Unido, mas é legal nos EUA.

Bijoux desapareceu do jardim do casal, em Bournemouth, em 29 de junho. No dia seguinte, um veterinário local ligou para eles para dar a notícia de que a cadela havia sido encontrada morta após ser atropelada. O motorista não parou para prestar socorro.

Em meio à tristeza, Dominika e Ian pesquisou sobre clonagem de animais de estimação on-line e descobriu que o procedimento era feito nos Estados Unidos. Eles entraram em contato com a empresa Gemeni Genetics, sediada no Reino Unido, que conseguiu coletar o DNA da pata de Bijoux.

Agora, tudo está sendo armazenado com segurança enquanto o casal espera para iniciar o processo de clonagem. “É o mais próximo de poder sentir Bijoux novamente”, disse Sojka à BBC News.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também