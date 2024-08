Cerca de 32 pessoas morreram em ataque com homem-bomba na capital da Somália

Ao menos 32 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque com homem-bomba em um restaurante de praia na capital da Somália, Mogadíscio, na sexta-feira (02).

Segundo a mídia estatal SONNA, seis membros do grupo militante somali, Al-Shabaab, atacaram o restaurante no Beach View Hotel usando um homem-bomba. Cinco atacantes foram mortos.

Vídeo do local do ataque na manhã seguinte à explosão mostra civis cercando uma ambulância. Pessoas sentadas na areia, com uma área do chão parecendo enegrecida.

Hassan Farah, um sobrevivente do ataque, disse à Reuters que estava sentado no restaurante com seus amigos quando tudo aconteceu. “Estávamos cobertos de fumaça. Dentro e fora do restaurante, muitas pessoas estavam deitadas no chão, enquanto outras sangravam e choravam", disse.

Vítimas foram levadas às pressas para hospitais por toda a cidade. O Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque, dizendo que tinha como alvo autoridades e oficiais somalis.

O grupo militante islâmico reivindicou vários ataques e opera com o objetivo de derrubar o governo central da Somália e estabelecer um governo baseado em sua interpretação estrita da lei Sharia.

Al-Shabaab é a “maior e mais cineticamente ativa rede al-Qaeda do mundo”, disse o Comando da África dos EUA no ano passado .

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também