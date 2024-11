'Chifre do diabo' cresce em testa de idosa de 100 anos e choca a web

Da redação, com Jornal Extra

Já pensou ter um ‘chifre do diabo’ crescendo na sua testa? Pois bem, uma chinesa de 107 anos está passando por isso e chamou a atenção de usuários de redes sociais após ser fotografada.

A centenária chamada Chen se tornou uma estrela inesperada no Douyin, a versão chinesa do TikTok, com um vídeo que a mostrava exibindo o chifre de 10 centímetros. Muitos internautas disseram acreditar que a protuberância seja o segredo por trás da idade avançada de Chen e agora a descrevem como o "chifre da longevidade".

Conforme o jornal Extra, o crescimento se desenvolveu ao longo de vários anos, mas Chen continua com boa saúde, com um apetite saudável e perspectiva positiva. Os médicos identificaram o fenômeno como um chifre cutâneo, frequentemente associado à exposição prolongada ao sol. Embora geralmente benigno, os especialistas aconselham monitorar as protuberâncias devido a um leve risco de malignidade.

Segundo médicos, chifres cutâneos são bastante raros, mas podem aparecer no rosto, nas orelhas, nas mãos, nos dedos dos pés e — em casos extremamente incomuns — no pênis. Os chifres são feitos de queratina, a mesma substância de que as unhas são feitas e os médicos dizem que, embora a maior parte dos chifres cutâneos tenha poucos milímetros de comprimento, alguns podem atingir alguns centímetros.

Outros casos foram reportados na China, como o da também idosa Zhang Ruifang, que teve dois "chifres" crescendo na testa. Os filhos de Zhang, já falecida, contaram que a chinesa se recusava a arrancar os ‘enfeites’.

