Menu
Menu Busca sábado, 21 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Fev26
Internacional

Contrariado pela Suprema Corte, Trump anuncia aumento da tarifa temporária para 15%

Aumento valerá por até 150 dias enquanto governo estrutura novo pacote tarifário

21 fevereiro 2026 - 18h18Sarah Chaves
Donald Trump ao divulgar tarifas recíprocas em 2025Donald Trump ao divulgar tarifas recíprocas em 2025   (Carlos Barria/Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (21) que elevará de 10% para 15% a tarifa temporária aplicada sobre as importações norte-americanas de todos os países. A medida ocorre após a Suprema Corte derrubar o programa tarifário anterior, que havia sido fundamentado em uma lei de emergência econômica.

Em reação à decisão judicial, Trump determinou na sexta-feira (20) a aplicação imediata de uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações, somando-se às taxas já em vigor.

A legislação dos Estados Unidos autoriza o presidente a instituir uma cobrança de até 15% pelo prazo de 150 dias, embora a medida ainda possa ser alvo de questionamentos na Justiça.

Segundo o republicano, durante esse período o governo trabalhará na formulação de novas tarifas que sejam “legalmente sustentáveis”.

Em publicação na rede Truth Social, Trump declarou que, na condição de presidente, elevará de forma imediata a tarifa global. "Eu, como presidente dos Estados Unidos da América, irei, com efeito imediato, aumentar a tarifa mundial de 10% sobre países, muitos dos quais têm ‘roubado’ os EUA durante décadas, sem retaliação (até eu chegar!), para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%", escreveu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Greve na Argentina teve embate com a polícia
Internacional
Argentina: reforma de Milei permite jornada de 12 horas e limita greve
AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo
Internacional
Suprema Corte dos EUA derruba tarifas de Trump
Lula deve discursar durante a plenária de alto nível
Internacional
Lula chega à Índia e a primeira agenda é sobre os impactos da IA no mundo
robert duvallnone.png.950x0_q95_crop
Internacional
Ator de "O Poderoso Chefão", Robert Duvall morre aos 95 anos
Robôs foram os destaques do evento
Internacional
Robôs humanoides dominam espetáculo do Ano Novo Lunar na China
Trump, Obama e Michelle e um evento
Internacional
Obama chama de 'espetáculo de circo' vídeo racista divulgado por Trump
Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA
Internacional
Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA
Foto: Reprodução
Internacional
Vídeo: Navios da Marinha dos EUA colidem durante operação no Caribe
Arquivo EFE
Internacional
Câmara argentina reduz idade penal de 16 para 14 anos
Farmácia do SUS
Saúde
Confiança da população no SUS aumenta nos últimos anos, revela levantamento da OCDE

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Operação foi deflagrada pela Denar
Polícia
Policial penal usava função e viatura para 'frete seguro' de drogas em MS