Contrariado pela Suprema Corte, Trump anuncia aumento da tarifa temporária para 15%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (21) que elevará de 10% para 15% a tarifa temporária aplicada sobre as importações norte-americanas de todos os países. A medida ocorre após a Suprema Corte derrubar o programa tarifário anterior, que havia sido fundamentado em uma lei de emergência econômica.

Em reação à decisão judicial, Trump determinou na sexta-feira (20) a aplicação imediata de uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações, somando-se às taxas já em vigor.

A legislação dos Estados Unidos autoriza o presidente a instituir uma cobrança de até 15% pelo prazo de 150 dias, embora a medida ainda possa ser alvo de questionamentos na Justiça.

Segundo o republicano, durante esse período o governo trabalhará na formulação de novas tarifas que sejam “legalmente sustentáveis”.

Em publicação na rede Truth Social, Trump declarou que, na condição de presidente, elevará de forma imediata a tarifa global. "Eu, como presidente dos Estados Unidos da América, irei, com efeito imediato, aumentar a tarifa mundial de 10% sobre países, muitos dos quais têm ‘roubado’ os EUA durante décadas, sem retaliação (até eu chegar!), para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%", escreveu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também