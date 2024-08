Desabamento em caverna de gelo na Islândia deixa um morto e dois desaparecidos

Duas pessoas estão desaparecidas depois que uma caverna de gelo na Islândia desabou no último domingo (25), e que teve uma vítima fatal.

O incidente ocorreu em Breidamerkurjokull, no sul da Islândia, parte da maior geleira da Europa Ocidental, Vatnajokul. Imagens de drones gravadas nesta segunda-feira (26) mostraram serviços de emergência trabalhando no local da caverna de gelo desabada, localizada sob uma geleira. Segundo as autoridades, a gruta era explorada por turistas quando desabou.

As vítimas faziam parte de um grupo de 25 membros de vários países que estavam na caverna natural, quando ocorreu o o fato. Uma pessoa foi declarada morta logo após o incidente, enquanto as equipes de resgate conduzem uma busca extensa por dois indivíduos que se acredita estarem presos sob o gelo.

A nacionalidade dos envolvidos não foram divulgadas imediatamente.

