Doja Cat teve dentes quebrados por irmão mais velho durante briga, diz site

Segundo o portal de notícias estadunidense TMZ, a cantora Doja Cat foi agredida pelo seu irmão mais velho, Raman Dalithando Dlamini, de 30 anos, chegando a ter seus dentes quebrados durante as agressões.

As informações são da mãe da cantora, Deborah Elizabeth Sawyer, que detalhou as agressões à um juiz em um pedido de uma ordem de restrição temporária contra o próprio filho. Ela listou a filha, Doja, como sendo outra pessoa que também precisa de proteção contra Raman, detalhando no pedido as agressões que resultaram em dentes quebrados.

Além das agressões, Raman teria causado cortes e hematomas na cantora, além de ter roubado pertences pessoais dela. Deborah relatou que o filho também é verbalmente abuso com Doja, "de uma maneira muito degradante e humilhante".

Nos documentos obtidos pelo TMZ, ela informa que Raman já a agrediu fisicamente, além de a ameaçar diversas vezes ao longo do último ano. O incidente mais recente aconteceu neste mês.

Ainda segundo o portal, o juiz concedeu à mãe de Doja uma proteção judicial contra Raman, e aguarda uma audiência para uma ordem de restrição permanente. Apesar disso, o juiz não concedeu proteção judicial à cantora, afirmando que é necessário que ela realize o pedido por conta própria.

