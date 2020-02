Donald Trump é absolvido e escapa de impeachment

O Senado americano absolve Donald Trump e o mantém na presidência dos Estados Unidos. O resultado do processo de impeachment saiu na tarde desta quarta-feira (5).

Trump era acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso. A absolvição do presidenciável já era esperada, já que a Casa é controlada por uma maioria de republicanos, mesmo partido do presidente americano, que busca se reeleger este ano.

Na primeira acusação, de abuso de poder, Trump foi inocentado por 52 votos a 48. Já na segunda acusação, obstrução do Congresso, o presidente foi absolvido por 53 votos contra 47.

O Senado é formado por 100 assentos. Hoje, 53 deles estão com os republicanos e 45 com os democratas e 2 com independentes. Para a condenação nos artigos de impeachment, os democratas precisavam de ao menos dois terços dos votos.

Campanha

Com este resultado, Trump pode seguir tranquilo em sua campanha de reeleição. Mesmo com o julgamento correndo no Congresso, a aprovação de Trump estava em 94% entre eleitores do Partido Republicano, de acordo a Gallup.

De acordo com a pesquisa da consultoria Eurasia, há uma chance de 60% de Trump conseguir mais um mandato na Casa Branca.

Na visão da consultoria, os bons indicadores econômicos dos Estados Unidos favorecem sua candidatura, principalmente nos estados que são considerados como fundamentais para a conquista dos 270 delegados necessários para eleger um presidente.

