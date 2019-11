Empresa busca candidato que terá salário de R$ 12 mil para fumar maconha

Vitória Ribeiro, com informações R10

A empresa American Marijuana anunciou que está buscando um profissional para provar e aprovar produtos feitos com maconha. "Procura-se candidato especialista na erva", no anúncio divulgado pela empresa, o profissional da maconha deve se encaixar em alguns pré-requisitos, como:

Ter um vasto conhecimento sobre a erva, testar os produtos todos os dias, fazer comentários honestos sobre a qualidade, ter mais de 18 anos, morar nos Estados Unidos ou Canadá, lugares em que a maconha é legalizada, salário cerca de R$ 150 mil por ano para fumar maconha.

Nos benefícios deste emprego, está incluso o pagamento de US$ 3 mil (cerca de R$ 12 mil reais) por mês para o candidato escolhido. Totalizando por ano: US$ 36 mil dólares. Além disso, de acordo com o anúncio da empresa American Marijuana, o funcionário terá um blog online para fazer seus comentários sobre os produtos da maconha e poderá trabalhar de casa.

Ainda, receberá várias remessas de produtos, como cepas de ervas daninhas, vapes, comestíveis e óleos canabidiol (CBD). Para candidatar-se à vaga é simples, enviar seu currículo e um vídeo de perfil falando sobre seu conhecimento da maconha.

