Evo Morales convoca novas eleições na Bolívia

Sarah Chaves, com informações do El País

O presidente da Bolívia, Evo Morales, declarou à imprensa neste domingo (10) que convocará novas eleições gerais, após protestos da oposição contra o resultado das últimas eleições. Evo também afirmou que renovará a totalidade dos membros do Tribunal Supremo Eleitoral depois de um relatório preliminar desfavorável da Organização de Estados Americanos (OEA).



"Decidi renovar a totalidade das cadeiras do Tribunal Supremo Eleitoral e convocar a novas eleições gerais", anunciou Morales desde o hangar presidencial do aeroporto internacional de El Alto. O presidente estava acompanhado de representantes de movimentos sociais alinhados ao seu governo e disse que os consultou antes de tomar essa decisão. Não há uma data para o novo pleito.



Morales defendeu "baixar a tensão" depois dos protestos contra os resultados das últimas eleições, nas quais o presidente foi declarado reeleito e cumpriria um novo mandato até 2025. "Todos temos a obrigação de pacificar a Bolívia", repetiu.



O presidente também afirmou que o novo processo eleitoral será disputado por "novos atores políticos".



Morales sinalizou que concordou com a deposição de todos os membros do Tribunal Supremo Eleitoral. Indicou, ainda, que o Parlamento boliviano, iniciará em breve o processo de escolha dos novos representantes do Tribunal. Cabe ao Legislativo renovar a corte.



Neste domingo, a OEA havia aconselhado que o processo eleitoral deveria ser realizado novamente. "O primeiro turno das eleições celebrado em 20 de outubro passado deve ser anulado e o processo eleitoral deve começar novamente", diz um comunicado da Organização.

