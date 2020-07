Filho de Naya Rivera diz que viu a mãe 'desaparecer' no lago

Sarah Chaves, com informações do G1

Josey Dorsey, filho de quatro anos da atriz Naya Rivera, ex-"Glee", que sumiu durante um passeio no lago da Califórnia na última quarta (8), disse à polícia que viu a mãe desaparecer sob as ondas, publicou a agência de notícias PA.

O sargento do condado de Ventura responsável pela investigação das bucas por Naya, ressaltou que não há evidências de que a atriz tenha deixado o lago Piru, como sugere uma petição na internet que pede a ampliação do raio de buscas. O local está localizado a 90 km a noroeste do centro de Los Angeles. "A evidência mais conclusiva agora são as declarações de seu filho, única testemunha", disse.

O oficial ainda deu detalhes sobre as falas do pequeno: Ele observou a mãe desaparecer debaixo d'água. Então, estamos muito confiantes de que ela está na água e que em algum momento a recuperaremos no lago..

Um dos mergulhadores que buscam o corpo afirmou à DailyMailTV que a atriz pode ter batido a cabeça enquanto mergulhava, o que teria resultado em afogamento. As autoridades atribuem a dificuldade nas buscas às condições do lago e à visibilidade do local. A equipe de resgate cogita que o corpo pode nunca ser encontrado. "Se o corpo ficou enroscado em algo sob a água, ele pode nunca emergir. Não sabemos", acrescentou o sargento responsável pelas buscas.

