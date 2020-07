Naya Rivera, ex-Glee, desaparece durante passeio de barco

Priscilla Porangaba, com informações do Estadão

Autoridades policiais informaram que a atriz e cantora Naya Rivera, famosa por sua participação na série Glee, está sendo procurada depois de desaparecer durante um passeio de barco em um lago no sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

O departamento de polícia do Condado de Ventura confirmou nesta madrugada que Rivera, de 33 anos, é a pessoa que está sendo procurada nas águas do Lago Piru, que fica a aproximadamente 90 km a noroeste do centro de Los Angeles.

A emissora KNBC informou ontem que Rivera alugou um barco no pontão no lago Piru e que seu filho foi encontrado no barco vestindo um colete salva-vidas. A identificação de Rivera foi encontrada no barco.

As autoridades iniciaram uma busca de barco e helicóptero na tarde de ontem, mas ela foi suspensa durante a noite. A busca continuará nesta manhã.

O filho de 4 anos de Rivera é fruto de um casamento com o ator Ryan Dorsey. O casal finalizou o divórcio em junho de 2018, após quase quatro anos. Ela chamou o filho mais novo de "meu maior sucesso, nunca farei nada melhor do que ele" em suas memórias de 2016 "Sorry Not Sorry".

A atriz ficou noiva do rapper Big Sean em 2013, mas o relacionamento terminou um ano depois. Os dois se conheceram no Twitter e colaboraram musicalmente, com o rapper aparecendo no single de estréia de Rivera, "Sorry".

Rivera interpretou Santana, uma líder de torcida na comédia musical "Glee" que foi ao ar entre 2009 a 2015. Ela apareceu em 113 episódios da série e namorou a co-estrela Mark Salling, que se suicidou em 2018 depois de se declarar culpado em processo envolvendo pornografia infantil.

