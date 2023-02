Christian Atsu, ex-jogador do Chelsea é resgatado de escombros na Turquia

Sarah Chaves, com informações do Portal Terra e Correio Braziliense

Após ficar soterrado pelo forte terremoto que atingiu a Turquia na segunda-feira (6), o ex-jogador do Chelsea, Christian Atsu foi encontrado vivo entre os escombros.

O ganês estava desaparecido na província de Hatay. Mustafa Ozak, vice-presidente do Hatayspor, atual clube de Atsu, confirmou a informação. "Christian Atsu foi retirado ferido. Nosso diretor esportivo, Taner Savut, infelizmente ainda está sob os escombros", declarou em entrevista para uma radio turca.

Emprestado pelo Chelsea, Atsu defendeu o Newcastle United e Everton na Premier League. Ele foi contratado em setembro pelo Hatayspor, da província de Hatay (sul da Turquia), perto do epicentro do terremoto de segunda-feira.

A Federação de Futebol de Gana também confirmou que o jogador foi encontrado com vida: "Christian Atsu foi resgatado com sucesso dos escombros do prédio que desabou e está recebendo atendimento", escreveu via Twitter.

