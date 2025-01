Governo da Argentina quer construir cerca na fronteira com a Bolívia

Patricia Bullrich, ministra da Segurança da Argentina, anunciou que o governo de Milei planeja construir uma cerca de 200 metros de extensão na cidade de Aguas Blancas, fronteira com a Bolívia.

Em uma publicação feita no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (27), Bullrich comentou que a cerca tem como objetivo a proteção da população argentina do tráfico de drogas proveniente do país vizinho.

“Do governo nacional promovemos a cerca em Aguas Blancas para proteger os argentinos do tráfico de drogas. Por isso, com o Plano Güemes incorporamos uma nova medida para reforçar o controle na fronteira, que estava totalmente descontrolada”, comentou.

A construção também foi confirmada pelo interventor do governo federal na província, Adrián Zigaran, em entrevista à imprensa local argentina.

Localizado no nordeste da província de Salta, Aguas Blancas é um município de aproximadamente de 1,5 mil habitantes.

