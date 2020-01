Governo indonésio pagará recompensa para quem tirar pneu de crocodilo

Sarah Chaves, com informações do Extra

As autoridades da província de Sulawesi, na Indonésia decidiram ajudar um crocodilo que está com um pneu entalado no pescoço e para isso ofereceu uma recompensa para quem conseguir “desentalar” o animal que costuma ser visto no Rio Palu.

Segundo a agência oficial Antara, o crocodilo, de 4 metros de comprimento, está com o pneu preso ao corpo desde 2016."Uma recompensa será dada a que conseguir livrar o crocodilo", disse Hasmuni Hasmar, chefe da Agência de Conservação da Natureza de Sulawesi. O valor não foi informado.

Algumas tentativas de retirada do pneu foram feitas nos últimos anos. Em 2018, o ambientalista e "encantador de animais" Muhammad Panji foi ao local, mas acabou fracassando. Mesmo o uso de carne fresca para atrair o animal tem se mostrado infrutífero.

