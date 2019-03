Guaidó é recebido por Abdo, presidente do Paraguai

Em Assunção, no encontro com o presidente autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, disse nesta sexta-feira (1º) que espera a solidariedade dos democratas e das pessoas que acreditam nas instituições. Segundo Abdo, o mundo deve ser claro na defesa dos valores, da democracia e da liberdade.

"Hoje Guaidó chegou a um país amigo. Um país que o apoia e defende princípios e valores", afirmou Abdo, lembrando que no momento em que Nicolás Maduro tomou posse, em janeiro, ele rompeu relações com a Venezuela. “Eu fiz um discurso em que relato que o Paraguai rompeu relações diplomáticas com o tirano, não com o povo venezuelano."

Segundo Abdo, sua decisão, na época, foi questionada. Porém, ele reiterou a imporância de mensagens claras para o mundo. Ao lado de Guaidó, o paraguaio fez elogios e reafirmou seu apoio ao governo interino.

"Hoje nós o recebemos aqui. Você representa a esperança de todo um povo porque o problema da Venezuela amanhã pode ser um problema para outro país. Este não é apenas um momento temporário, o Paraguai e o mundo devem ser claros em defesa dos valores libertários democráticos.”

Abdo reiterou que a causa da Venezuela é justa e que "ele tem o povo paraguaio e seu amigo, o presidente do Paraguai, para qualquer coisa e em qualquer momento".

Antes de seguir para Assunção, Guaidó esteve em Brasília. Ele se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares, no Congresso Nacional.

