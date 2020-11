Homem fantasiado ataca e mata pessoas na noite de Halloween no Canadá

Um homem vestido com trajes medievais e com uma faca matou duas pessoas e feriu outras cinco na noite de Halloween perto do parlamento provincial de Québec, no Canadá, neste sábado (31).



Segundo a polícia, o homem de 20 anos foi detido. As autoridades policiais pediram que os moradores da cidade permanecessem em suas casas.



As causas dos ataques ainda são investigadas.



O ataque é similar com o que ocorreu n França esta semana, quando um homem entrou na basílica de Nice e matou três pessoas, entre elas uma brasileira.



O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, chamou os assassinatos na França de "odiosos" e disse que "esses terroristas, esses assassinos não representam o Islã de forma alguma e não definem os muçulmanos, no Canadá, na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo".

