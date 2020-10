Vídeo: Homem faz live antes de se envolver em acidente enquanto dirigia alcoolizado

Brenda Assis, com informações Fox News

O estadunidense Camilo Morejon, de 47 anos, causou um trágico acidente na manhã do último domingo (25) depois de dirigir alcoolizado em Houston, no Texas.

Antes da colisão que matou três pessoas, incluindo sua namorada, Leosveyka Gonzalez, foi feito uma transmissão ao vivo no Facebook. Durante a live, Morejon toma cerveja em uma garrafa ‘long neck’ enquanto dirige em alta velocidade pela estrada.

Camilo chegou a ironizar a situação de risco ao dizer que “eu dirijo melhor quando bebo”. Mas minutos mais tarde, ele se envolveu em um grave acidente ao bater em uma caminhonete preta.

Além de sua namorada, outras duas pessoas identificadas como Pedro Martinez e Massel Rodriguez também morreram. O motorista da picape ficou em estado grave assim como Camilo Morejon, conforme informações da Fox News.

O promotor do condado de Harris, Sean Teare, se surpreendeu com situação. “É muito raro vermos ações do réu tão próximas a um acidente horrível como esse, mas é o que acontece momentos antes de vidas serem perdidas”.

De acordo com o site Click2Houston, se Camilo Morejon for condenado ele pode pegar até 80 anos de prisão.

