Homem passa por cirurgia para retirada de 452 objetos metálicos do estômago

Um iraniano, de 36 anos, procurou ajuda médica após apresentar fortes dores no abdômen, acompanhada de vômitos frequentes e intolerância a líquidos e alimentos, e precisou passar por uma cirurgia para a retirada de 452 objetos de metal do estômago.

O caso foi relatado por médicos do Hospital Imam Khomeini, no Irã, no Journal of Medical Case Reports. Segundo os profissionais, o paciente, que não teve o nome divulgado, chegou na unidade hospitalar se queixando de fortes dores abdominais, vômitos constantes e intolerância a líquidos e alimentos.

Diante da situação, os médicos solicitaram exames de radiografia e endoscopia, que revelaram que o paciente tinha chaves, parafusos, porcas, pedras e outros objetos metálicos no estômago.

Após a identificação dos objetos, o homem precisou passar por uma cirurgia, que conseguiu retirar com sucesso as 452 peças, que pesavam 2,9 quilos. Esse tipo de pequenas peças de metal, por conseguirem atravessar o esôfago quando são engolidas, precisam ser retiradas cirurgicamente.

Aos médicos, familiares contaram que o homem tinha começado com o hábito de engolir objetos metálicos há pelo menos três meses. Cinco dias depois de ter os metais retirados do estômago, o homem foi encaminhado para atendimento psiquiátrico, onde ele foi diagnosticado com psicose.

