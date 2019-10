Homem vira gay e culpa a Apple

Joilson Francelino, com informações da AFP

Um russo que não teve a identidade revelada processou a Apple por danos morais sustentando que um aplicativo do iPhone o transformou em homossexual.

De acordo com a agência internacional de notícias AFP, que teve acesso a denúncia, o auto da ação pediu indenização de aproximadamente US$ 15 mil por danos morais e psicológicos, depois de ter recebido uma criptomoeda chamada GayCoin por meio de um aplicativo de smartphone, no lugar dos bitcoins que havia comprado.

O advogado da “vítima” disse que seu cliente fez o dawnload de um aplicativo de criptomoedas na Apple Store e recebeu uma transferência de 69 GayCoins com uma mensagem que dizia: “Não julgue antes de testar”.

“Decidi testar as relações sexuais. Dois meses depois, iniciei uma relação íntima com uma pessoa de mesmo sexo e agora não consigo voltar atrás”, explicou. “Tenho um namorado estável e não sei como explicar isso a meus pais. Minha vida mudou pra pior e nunca mais voltará a ser normal”, acrescentou. A vítima destaca que “a Apple o empurrou para a homossexualidade”.

Os representantes da Apple na Rússia ainda não responderam aos contatos da AFP. A Rússia se caracteriza pela homofobia e pelos frequentes ataques contra membros da comunidade LGTBIQ. Em 2013, foi aprovada uma lei contra "a propaganda gay".

