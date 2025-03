Incêndio em boate deixa ao menos 59 mortos e mais de 100 feridos na Macedônia do Norte

Um incêndio em uma boate deixou ao menos 59 pessoas mortas e mais de 100 feridas na Macedônia do Norte, neste domingo (16), segundo as autoridades locais.

O incidente foi registrado em Kocani, no nordeste do país, a cerca de 100 km da capital, Skopje. Segundo a imprensa local, o incêndio começou durante um show do grupo de hip-hop DNK, um dos mais populares do país, dentro da boate.

As chamas se alastraram rapidamente para o teto e o telhado do clube, que foram consumidos quase que completamente. Cerca de 1,5 mil pessoas estavam no local, de acordo com a imprensa macedônia.

No local da tragédia, o ministro do Interior, Panche Toshkovsk, havia afirmado que algumas pessoas que estavam na boate usaram efeitos pirotécnicos. As faíscas entraram em contato com o teto, provocando o início do incêndio.

As causas do incêndio e as responsabilidades continuam sendo apuradas pelas autoridades. Ainda mais cedo, Toshkovsk anunciou que quatro pessoas foram presas, sem fornecer mais detalhes; a mídia local informa que o dono da boate está entre os detidos.

A emissora estatal MRT informou que dezenas de pessoas sofreram queimaduras graves e foram conduzidas aos hospitais da região. Entre as vítimas, há menores de idade.

Com informações do g1

