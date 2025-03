JD1TV: Incêndio em subestação fecha aeroporto de Londres e voos no mundo atrasam

Por conta de um incêndio em uma subestação de elétrica, o Aeroporto de Heathrow, no Reino Unido, foi fechado nesta sexta-feira (21). O terminal ficou sem energia para funcionamento e diversos voos sofreram atraso em todo mundo.

O terminal é considerado o mais movimentado da Europa e classificado como o quinto maior em termos de fluxos de passageiros.

Segundo informações da Reuters, cerca de 70 bombeiros atuaram no combate ao incêndio. O fogo foi tão intenso que atingiu o sistema de energia de reserva da região. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

Ainda conforme a agência de notícias, Heathrow informou que no aeroporto, eram esperados que fossem realizados 1.351 voos durante o dia, com o transporte de até 291 mil passageiros. O local deve permanecer fechado até meia-noite, no horário local.

Cerca de 120 voos estavam em pleno voo quando o fechamento foi anunciado, segundo o serviço de rastreamento de voos FlightRadar 24.

Alguns tiveram de retornar aos seus locais de partida, enquanto outros foram desviados para o aeroporto de Gatwick, também nos arredores de Londres, ou ainda para o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e o de Shannon, na Irlanda.

