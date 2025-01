Incêndios florestais em Los Angeles deixam mortos e 220 mil sem energia

Desde a tarde de terça-feira (7), o condado de Los Angeles, na Califórnia, enfrenta devastação causada por quatro grandes incêndios florestais que se alastraram rapidamente devido aos ventos fortes e ao tempo seco.

As chamas já resultaram em pelo menos duas mortes e um número significativo de feridos, conforme afirmou Anthony C. Marrone, chefe de bombeiros.

Mais de mil estruturas foram destruídas, e a cidade declarou estado de emergência. Atualmente, cerca de 100 mil pessoas estão sob aviso de desocupação de suas residências.

O incêndio mais preocupante, o Palisades, está se expandindo rapidamente e já destruiu várias casas. A região de Malibu a Santa Monica foi severamente afetada, com as autoridades emitindo alertas de evacuação para dezenas de milhares de pessoas.

Em meio ao caos, muitos moradores abandonaram seus veículos, com alguns considerando se abrigar nas praias enquanto o trânsito dificultava a retirada das áreas atingidas.

Além do Palisades, outros focos de incêndio afetam o condado, como os incêndios Hurst, ao norte de São Fernando, e Eaton, em Altadena, que também cresceram de forma alarmante.

Em Pasadena, trabalhadores de uma casa de repouso para idosos tiveram que correr contra o tempo para retirar todos os residentes em segurança, com o incêndio Eaton a apenas um quarteirão de distância.

Em resposta ao desastre, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou a mobilização de mais de 1.400 bombeiros e centenas de recursos, como aviões, helicópteros e caminhões-pipa, para combater os incêndios.

No entanto, as rajadas de vento, que chegaram a 170 km/h, dificultam as operações, forçando a suspensão do uso de algumas aeronaves.

Até o momento, mais de 220 mil pessoas estão sem energia elétrica devido ao impacto das chamas nas redes de energia. As autoridades de Los Angeles informaram que, no momento, não há previsões de contenção dos incêndios, e as equipes estão concentradas em salvar vidas.

