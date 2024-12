Investigação aponta interferência externa em acidente com avião no Cazaquistão

A companhia aérea Azerbaijan Airlines, dona da aeronave Embraer 190 que caiu na madrugada de quarta-feira (25) próximo da cidade de Aktau, no Cazaquistão, com 67 pessoas a bordo e deixando 38 mortos, informou que investigações preliminares apontam para “interferências físicas e técnicas externas”.

Devido ao resultado das investigações preliminares, a empresa decidiu por suspender sete voos com destino a cidades da Rússia, reforçando a suspeita de que a aeronave foi atingida por um sistema de defesa russo.

“Esta decisão, tomada de acordo com a Autoridade de Aviação Civil do Estado do Azerbaijão, baseia-se nos resultados preliminares da investigação sobre a queda da aeronave Embraer 190 operando o voo Baku-Grozny J2-8243, da Azerbaijan Airlines, devido a interferência externa física e técnica, e considera riscos potenciais para a segurança de voo. A suspensão permanecerá em vigor até a conclusão da investigação final”, disse a nota emitida pela empresa.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, feitos por sobreviventes logo após a queda, é possível ver buracos na fuselagem da aeronave.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia não comentaria sobre o caso antes do fim da apuração. “Uma investigação está em andamento. Acreditamos que não temos o direito de fazer comentários antes das conclusões da investigação”, disse.

