JD1TV: Árvore cai por conta de chuva forte e mata turistas em parque

Duas turistas morreram devido à queda de uma árvore gigante em uma região popular entre os visitantes da ilha de Bali, na Indonésia, nesta terça-feira (10).

O incidente ocorreu por volta do meio-dia no horário local (1h em Brasília), na Floresta dos Macacos, em Ubud, um parque onde diversas pessoas vão para observar de perto os primatas.

Segundo o delegado-chefe da polícia de Ubud, Gusti Nyoman Subarsana, uma mulher da França e outra da Coreia do Sul foram atingidas pela árvore e não resistiram aos ferimentos. Uma outra pessoa de nacionalidade sul-coreana foi levada a um hospital da região, porém, seu estado de saúde é desconhecido.

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra diversas pessoas no local, que correm pouco antes do incidente. Segundo o site de notícias local "Bali Post", a região sofreu chuvas e ventos intensos que podem ter ocasionado a queda.

Assista as imagens: