JD1TV: Passageiro "atrasadinho" viola segurança, surta e chuta avião na Colômbia

Um passageiro de nacionalidade norte-americana, que não teve a identidade revelada até o momento, foi expulso da Colômbia após violar a segurança do Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, chutar uma aeronave e agredir funcionários.

Segundo informações da imprensa local, o homem chegou atrasado para o seu voo, que tinha como destino a cidade de Cartagena, com a Latam Airlines, e ao saber que não poderia embarcar, decidiu violar a segurança e acessar a ponte de embarque.

Em um vídeo gravado por um passageiro, de dentro do avião, é possível ver que o homem, ao se deparar com a porta já fechada, “surta” e começa a dar chutes e socos na fuselagem da aeronave.

Aos gritos, o homem também mexeu nos botões e equipamentos que conectam o túnel de embarque à aeronave.

Após a situação, o homem foi contido pelo pessoal da companhia aérea, além de policiais e seguranças. Ele responderá a um processo no país por afetar a segurança aérea.

Segundo o presidente do Sindicato de Trabalhadores Aéreos da Colômbia, Daniel Gallo, o passageiro chegou a agredir funcionários em terra ao ser informado que o voo já havia encerrado o processo de embarque.

Veja o vídeo do "surto":

