Jovem é presa tentando entrar com dinamite em presídio onde estão membros do PCC

Jovem de 22 anos foi presa em Assunção, na Capital do Paraguai, nesta segunda-feira (19), tentando entrar com dinamite em gel na Penitenciária de Tacumbú. O local é o maior presídio do país vizinho e lá onde encontra-se presas algumas das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O explosivo estava dentro de um pacote de encomendas em meio a papel higiênico, farinha e azeite, segundo o ABC Color. Conforme a publicação, o material seria destinado e um dos internos, porém, não é confirmado que ele faça parte da facção.

A jovem foi identificada como filha de um fiscal judicial e há suspeita de que tenha havido contribuição de servidores. A presa, por sua vez, disse ter sido contatada por um desconhecido para levar o material ao presídio.

A quantidade de explosivo apreendida seria capaz para derrubar uma parede, motivo pelo qual o flagrante pode ser considerado ato de terrorismo.

