Jovem morre após ser picado por "prima" da aranha-marrom

O jovem Giuseppe Russo, de 23 anos, faleceu no último sábado (17), após sofrer um choque séptico e falência geral dos órgãos um mês após ser picado por uma aranha-violinista, espécie “prima” da aranha-marrom brasileira, em Collepasso, cidade da província de Lecce, na Itália.

Segundo a agência de notícias Ansa, inicialmente, a mordida da aranha, que aconteceu na perna direita do jovem, foi assintomática e indolor, o que levou Giuseppe a acreditar que se tratava de uma picada de mosquito.

No entanto, horas depois, uma lesão que causou formigamento e coceira apareceu no lugar, com um abcesso se formando algum tempo depois, o que levou a amputação do membro após a picada.

Com o quadro de saúde se agravando, o jovem foi transferido do Hospital de Lecce para a Policlínica da cidade de Bari, na Região Apúlia, também ao sul da Itália, no entanto, acabou não resistindo e faleceu.

Aranha-violinista é “prima” de espécies brasileiras

A aranha-violinista, conhecida cientificamente pelo nome Loxosceles reclusa, faz parte de um gênero de aracnídeos peçonhentos que tem espécies ao redor do mundo, incluindo no Brasil, sendo popularmente chamadas de aranhas-marrom por aqui.

Os sintomas de uma picada incluem dores na região atingida, seguida de febre, dores no corpo e calafrios. Por aparecerem só horas depois da picada, é difícil associar o ferimento a uma mordida a uma aranha.

Caso haja suspeita de picada, procure um médio imediatamente.

