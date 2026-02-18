Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Internacional

Lula chega à Índia e a primeira agenda é sobre os impactos da IA no mundo

A reunião com a cúpula acontece na manhã desta quinta-feira, em Nova Délhi, capital da Índia

18 fevereiro 2026 - 14h38Taynara Menezes
Lula deve discursar durante a plenária de alto nívelLula deve discursar durante a plenária de alto nível   (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quarta-feira (18) em Nova Délhi, capital da Índia, para uma visita a convite do primeiro-ministro do país, Narendra Modi. A primeira agenda de Lula será amanhã (19) com a cúpula sobre o impacto da inteligência artificial (IA) no mundo.

O evento começou na segunda-feira (16) e Lula deve discursar durante a plenária de alto nível, ao lado de outros chefes de Estado e grandes executivos do setor. O evento dará sequência ao chamado "processo de Bletchley", série de reuniões intergovernamentais sobre segurança, governança e colaboração global em IA.

Também serão debatidos assuntos relacionados a fontes de recursos para a democratização da tecnologia, bem como seu uso para empoderamento social, inovação e desenvolvimento social. Esta será a primeira vez que um presidente brasileiro comparecerá a um evento global de alto nível sobre o tema.

Na sexta-feira (20), o governo brasileiro está organizando o evento paralelo chamado IA para o bem de todos, que var tratar das perspectivas brasileiras para o futuro da inteligência artificial. O encontro vai contar com a presença de ministros de Estado – representando as pastas de Ciência, Tecnologia e Informação, Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Educação, Saúde e Comunicações.

Esta é a segunda viagem de Lula à Índia no atual mandato e uma retribuição à visita do primeiro-ministro indiano ao Brasil, em julho de 2025 durante a Cúpula do Brics.

“A agenda representa novas oportunidades de cooperação bilateral, especialmente em termos econômicos, turísticos, agrícolas, energéticos e sustentáveis”, destacou a Presidência, em comunicado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

robert duvallnone.png.950x0_q95_crop
Internacional
Ator de "O Poderoso Chefão", Robert Duvall morre aos 95 anos
Robôs foram os destaques do evento
Internacional
Robôs humanoides dominam espetáculo do Ano Novo Lunar na China
Trump, Obama e Michelle e um evento
Internacional
Obama chama de 'espetáculo de circo' vídeo racista divulgado por Trump
Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA
Internacional
Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA
Foto: Reprodução
Internacional
Vídeo: Navios da Marinha dos EUA colidem durante operação no Caribe
Arquivo EFE
Internacional
Câmara argentina reduz idade penal de 16 para 14 anos
Farmácia do SUS
Saúde
Confiança da população no SUS aumenta nos últimos anos, revela levantamento da OCDE
Reuters/Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
Internacional
Ataque a tiros em escola deixa 10 mortos no Canadá; suspeita é encontrada sem vida
Estudante é baleado durante ataque a tiros em escola nos EUA
Internacional
Estudante é baleado durante ataque a tiros em escola nos EUA
Donald Trump
Internacional
Vídeo racista contra casal Obama é apagado pela Casa Branca e funcionário é demitido

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad